Detenido por retener a un joven en su vivienda y robarle más de 1.500 euros en Palma

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de entrar en una vivienda, retener al propietario durante una hora y causarle varias lesiones en la cara y el cuerpo, para posteriormente sustraerle 1.500 euros.

Según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado, la víctima denunció el 3 de abril que dos hombres habían entrado en su vivienda en el Arenal y que lo habían retenido alrededor de una hora para sustraerle el dinero y otros objetos.

Concretamente, el denunciante aseguró que el robo tuvo lugar a las 05.00 horas, cuando tocaron a su puerta. Éste, pensando que se trataba de un familiar, la abrió y un vecino suyo y otro hombre irrumpieron en su domicilio, le empujaron y empezaron a golpearlo.

Durante la agresión, su vecino y el otro hombre le provocaron varias heridas y lesiones en la cara y en las costillas. Asimismo, no dejaron de proferirle amenazas, pidiéndole insistentemente a gritos dónde estaba el dinero.

El joven admitió que su vecino le había vendido marihuana en varias ocasiones y que la tarde anterior a los hechos, cuando fue a su casa a comprarla, pudo ver que en la cartera llevaba una importante cantidad de dinero, ya que acababa de cobrar.

Frente a estas declaraciones, los agentes de la Policía realizaron una investigación que concluyó con la identificación de uno de los presuntos autores del robo, que fue detenido el pasado martes con cargos de robo con violencia y detención ilegal.

El autor ha sido puesto a disposición judicial y cuenta con una orden de alejamiento hacia la víctima. La investigación sigue abierta y no se descarta que se hagan nuevas detenciones.