Detenido tras robar y amenazar con lanzarse desde un puente para evitar ser arrestado en Playa de Palma

Agente de la Policía Nacional, de noche, en Playa de Palma, con un expediente. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en la zona de Playa de Palma a un hombre de origen argelino que ha sido sorprendido con un gran número objetos robados y que ha amenazado con lanzarse desde lo alto de un puente para evitar su arresto.
Según han informado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, cuando los agentes sorprendieron a dos hombres deambulando sobre un puente de la autopista con bolsas voluminosas.
En concreto, los policías encontraron un gran número de prendas de vestir, de varias marcas internacionales, que aún conservaban etiquetas y sistemas de alarma y a uno de los varones se le intervino un anillo tipo sello con piedras preciosas engarzadas y una pulsera de oro.
Ante la posibilidad de que la ropa fuera producto de un delito anterior y al no poder justificar su procedencia, los agentes trataron de intervenir el material.
En ese momento, uno de los hombres increpó a los policías y lanzó amenazas e insultos contra ellos. De forma temeraria, el individuo se descolgó parcialmente de la barandilla del puente y dejó medio cuerpo al aire mientras amenazaba a los agentes con saltar si no le devolvían sus efectos.
Los policías agarraron al varón para ponerlo a salvo. Posteriormente, el sospechoso lanzó puñetazos y patadas contra los agentes, por lo que tuvo que ser contenido por la fuerza. Finalmente, fue detenido por supuestamente robar y agresión a la autoridad.