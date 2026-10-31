Detenido por robar una cadena de oro a una turista en el patio de una biblioteca de Palma

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente robar una cadena de oro a una turista en una biblioteca de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado martes al mediodía cuando una turista se encontraba en el patio de una biblioteca de la ciudad haciendo una foto con su móvil.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, el presunto autor, de origen argelino, se aproximó por detrás y le dio un fuert tión de la cadena que llevaba en el cuello, provocándole heridas en la zona.

Tras hacerse con la joya, el supuesto ladrón intentó abandonar el lugar corriendo, pero los vigilantes de seguridad lo retuvieron, La mujer, que quedó en estado de shock tras lo sucedido, recibió ayuda de varias personas que se encontraban en las inmediaciones y que alertaron a la Policía Nacional.

Los vigilantes de seguridad informaron de lo ocurrido a los policías indicando que momentos antes fueron requeridos por una ciudadana que les matizó que había visto a un joven que dejó la bicicleta en el patio y seguía a la turista.

En ese momento observaron como el joven le daba un tirón de la cadena a la turista, motivo por el cual lo interceptaron hasta la llegada de los policías.

En un primer cacheo superficial, los agentes localizaron una cadena de oro, aunque no era de la víctima. Sin embargo, fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia.

Posteriormente, cuando fue cacheado de manera exhaustiva antes de entrar a los calabozos, los agentes observaron que el detenido parecía estar escondiendo un objeto entre sus pertenencias. Al comprobarlo, localizaron una cadena de oro que resultó ser la sustraída a la víctima en el patio de la biblioteca.

El Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional está realizando varias gestiones para esclarecer la presunta sustracción de la primera cadena encontrada y conocer su origen.