Un agente de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar un fajo de 1.000 euros que otro pasajero había olvidado en un control de seguridad en el aeropuerto de Palma.

Fue este miércoles cuando el propio perjudicado, tras pasar el control, se dio cuenta de que había dejado su dinero en efectivo en la bandeja de pertenencias.

Al volver a buscarlo, el dinero ya había desaparecido, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil. Los agentes visionaron las cámaras y vieron como el pasajero que iba detrás del denunciante en el control se había llevado el fajo.

El hombre, de 55 años y nacionalidad española, fue localizado y detenido como supuesto autor de un delito de hurto. El dinero fue devuelto a su legítimo propietario.