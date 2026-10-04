Detenido por robar en habitaciones de un hotel de Manacor haciéndose pasar por electricista - POLICÍA NACIONAL
PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder a varias habitaciones de un hotel de Manacor para robar objetos de los clientes.
El arrestado, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, habría conseguido acceder a distintas zonas del hotel y llegar prácticamente al interior de las habitaciones haciéndose pasar por electricista.
De este modo, el presunto autor, de origen español, logró acceder a prácticamente cualquier zona aunque en varias ocasiones forzó puertas y ventanas de las habitaciones. Una vez dentro, se apropió de ropa y dispositivos electrónicos de los clientes.
La Policía Nacional de Manacor empezó una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto autor. Una vez conocida la identidad del asaltante, lo pusieron en busca y captura.
Finalmente, agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de llevaron a cabo un dispositivo el pasado domingo y detuvieron al presunto autor de un delito de robo con fuerza.