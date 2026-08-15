Detenido por robar ropa y gafas en tiendas del centro de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar en reiteradas ocasiones prendas de ropa y gafas de comercios en el centro de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde cuando una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta fue requerida en un establecimiento situado en la calle Jaime II por la encargada del comercio.

Esta manifestó que un hombre, conocido por el personal de la tienda, acababa de robar tres camisetas, valoradas en 140 euros cada una, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

La responsable facilitó a los agentes las características físicas y de vestimenta del presunto autor. Rápidamente, la información fue comunicada al resto de patrullas para localizarlo.

Los policías nacionales se entrevistaron con la encargada y con una de las empleadas del establecimiento, quienes explicaron que el hombre accedía prácticamente a diario a la tienda. Este, presuntamente, trataba de apoderarse de las prendas que podía e intentaba abandonar el local sin ser interceptado por las trabajadoras.

Las empleadas relataron que, en ocasiones, cuando alguna de ellas trataba de impedir que abandonara la tienda con los productos sustraídos, el presunto autor adoptaba una actitud amenazante, llegando a proferir expresiones como "Si me sigues, te voy a pegar" o "te voy a robar quieras o no".

La encargada también informó que, días atrás, el sospechoso les había solicitado dinero a cambio de no sustraer efectos del establecimiento. Incluso, les había llegado a mostrar productos que previamente habría sustraído de otros comercios para amenazar con continuar robando.

Los agentes pudieron comprobar, mediante las cámaras, que el hombre que aparecía en las grabaciones era conocido por ellos por tener antecedentes similares.

Tras realizar diversas batidas por la zona, una patrulla localizó en la Puerta de San Antonio al presunto autor, que llevaba unos alicates y cuatro pares de gafas de sol, valoradas en 116 euros.

Según ha señalado la Policía, las gafas habían sido robadas de una óptica cercana a donde les habían requerido previamente. Por ello, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de hurto.