Detenido por robar en varios establecimientos, entre ellos un centro de estética y un salón de juegos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar y atracar varios establecimientos, entre ellos un salón de juegos y un centro de estética.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, la investigación se llevó a cabo en paralelo por el Grupo de Robos y el de Atracos de la Policía Nacional.

El primero la inició a raíz de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos, en los que el presunto autor habría accedido a los locales durante la noche, causando daños en puertas y ventanas para poder entrar y apoderarse de diferentes efectos y dinero.

Entre los hechos investigados, se encuentran dos robos cometidos el pasado 10 de julio, uno en una cafetería y otro en un centro de estética. En el primer establecimiento, el autor habría roto una ventana para acceder al interior, mientras que en el segundo se habría forzado la puerta de entrada.

En este último establecimiento, los presuntos autores --ya fue detenido otro varón semanas antes por participar en estos hechos-- se apoderaron de dos ordenadores de alta gama y de dos tablets.

Las pesquisas posteriores, llevabas a cabo por el Grupo de Robos, permitieron relacionar al ahora detenido con otros hechos delictivos cometidos con anterioridad en Palma.

Entre ellos, se encuentra un robo con fuerza en un bar de la calle Jaume III, que ocurrió durante el mes de marzo, así como otro robo cometido en abril. Este último fue en un polideportivo perteneciente a un centro escolar. Allí se sustrajeron más de 1.200 euros.

Los policías nacionales llevaron a cabo varias pesquisas para conseguir identificar al presunto autor de todos estos hechos.

De forma paralela, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional llevaba a cabo una investigación sobre un robo con violencia cometido en un salón de juegos de la calle General Riera durante el mes de marzo.

En el asalto, el presunto autor habría accedido al establecimiento y se habría dirigido a una de las empleadas, exigiéndole que le entregara el dinero de la caja, diciéndole "abre la caja, que a ti no te voy a hacer nada".

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron identificar al presunto autor de este robo con violencia y establecer que se trataba, presuntamente, del mismo varón que estaba siendo investigado por el Grupo de Robos por su posible participación en varios robos con fuerza.

Finalmente, tras localizar al hombre, de origen español, los agentes lo detuvieron como presunto autor de cuatro robos con fuerza y uno con violencia en el salón de juegos.

Además, durante la detención, el propio investigado habría reconocido su participación en otros dos robos con fuerza, uno cometido en un bar del municipio de Santa María y otro en un centro de estética de Ciudad Jardín, en Palma. Por ello, se le imputaron, finalmente, seis robos con fuerza en establecimientos.