Detenido por robo con violencia e intimidación en un comercio del centro de Maó

Agentes de Policía Nacional en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un comercio de la zona del centro.

Los hechos sucedieron la noche de este miércoles cuando el individuo accedió al interior de un local regentado por una mujer, que fue increpada en varias ocasiones por el varón, ha indicado la Policía en un comunicado.

El hombre compró una cerveza y, en ese momento, aprovechó para introducir el brazo en el interior del mostrador tratando de sustraer una tablet y un altavoz, sin conseguirlo. Al parecer, comenzó a señalar a la mujer con el dedo de modo desafiante, aunque la víctima no entendía lo que le decía.

La mujer logró pulsar el botón antiatraco y, a continuación, llamó a un amigo que se encontraba próximo al local por lo que, una vez apareció éste, el supuesto ladrón huyó.

Posteriormente, llegaron al lugar los agentes y, tras recabar los datos del presunto autor de los hechos, realizaron batidas por las inmediaciones, hasta que localizaron a un varón que llevaba una cerveza y coincidía con lo descrito por la víctima.