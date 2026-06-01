Detenido por romper una orden de alejamiento y fingir el robo del dispositivo de control para no ser imputado

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PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente simular haber sido víctima de seis robos con violencia de su dispositivo de localización implantado judicialmente para que no le descubrieran rompiendo una orden de alejamiento sobre su pareja.

Según han informado en nota de prensa, agentes del Grupo de Judicial de la Comisaría de Centro iniciaron una investigación para esclarecer unos hechos denunciados por un varón que denunció hasta seis robos con violencia entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Iniciadas las pesquisas de investigación, los agentes comprobaron como todas las denuncias interpuestas por el varón mantenían ciertas similitudes en la autoría de las mismas, la franja horaria y los objetos sustraídos.

En todas las denuncias se daba cuenta del robo de un dispositivo de localización permanente cuya implantación personal había sido previamente ordenada por un juzgado de Palma.

Los policías concluyeron que el hombre, que tenía una orden de alejamiento sobre su mujer, había quebrantado la orden y, para no ser imputado, había presentado las denuncias del robo.

Los agentes una vez obtenida toda la información y confirmados los hechos, lo detuvieron por simulación de delito.