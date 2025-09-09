Detenido en Sant Antoni un joven con drogas que tuvo que ser reducido por los agentes

IBIZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un joven, de 25 años y nacionalidad italiana, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y de resistencia a agentes de la autoridad.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en la madrugada del pasado domingo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaban un control preventivo de seguridad vial cuando procedieron a dar el alto a un vehículo que circulaba por la carretera de Sant Antoni.

El conductor del vehículo, al percatarse de la presencia de los agentes, detuvo el coche de manera brusca en medio de la vía, obstaculizando la circulación e iniciando la marcha atrás con la intención de evitar el control y alejarse de los agentes, arrojando varias bolsitas al exterior.

Una vez detenido el vehículo, el conductor se negó a salir y mostró una actitud muy hostil hacia los agentes, por lo que fue necesario reducirlo y sacarlo del coche para proceder a su detención.

Tras comprobar el contenido de las bolsitas que había arrojado por la ventana, en el interior se hallaron numerosas dosis preparadas para su venta de cocaína, tusi y MDMA.