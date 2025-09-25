Detenido en Sant Antoni un joven sorprendido con diferentes cantidades de drogas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sant Antoni de Portmany ha detenido a un joven, de 24 años y nacionalidad inglesa, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron en la tarde del martes cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban una patrulla peatonal observaron a un individuo que, al detectar la presencia policial, realizó un movimiento esquivo, lo que alertó a los agentes que procedieron a su identificación.

Una vez identificado, comprobaron que portaba en el interior de la riñonera numerosas dosis de sustancias, como cocaína, cocaína rosa y éxtasis.

Por todo ello, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de drogas en lugares públicos, aunque sea para consumo propio, está tipificada como infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana y conlleva sanciones económicas, además de posibles implicaciones penales si se aprecia intención de tráfico o distribución.