Detenido en Sant Antoni con más de un kilo de hachís en su moto

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil , ha detenido en Eivissa a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al ser descubierto en su motocicleta con 1.300 gramos de hachís.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, durante un dispositivo de verificación realizado este jueves en la localidad de Sant Antoni, los agentes detectaron una motocicleta que intentó eludir el control.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó una maniobra evasiva cruzando al carril contrario sobre una línea continua para desviarse por una calle transversal.

Los agentes lo interceptaron y, tras identificar al conductor, de 45 años, se inspeccionó el baúl de la motocicleta, donde se localizó una bolsa que contenía numerosas bellotas de hachís con un peso total de 1,3 kilos. El hombre fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

La detención se enmarca en la 'Operación Vigía', cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y los controles en urbanizaciones y localidades con mayor incidencia de robos y daños en viviendas, tanto residenciales como vacacionales.

Para optimizar estos operativos, la Guardia Civil realiza un estudio detallado para identificar los puntos críticos, así como los días y franjas horarias de mayor riesgo.

En el despliegue participan de forma coordinada Unidades de Seguridad Ciudadana, Áreas de Investigación, la Unidad de Seguridad de la Comandancia (Usecic) y el Servicio Cinológico (guías de perros).