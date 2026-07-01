Detenido en Sant Joan por un delito de malos tratos

Policía Local Sant Joan - POLICÍA LOCAL

EIVISSA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Joan, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde cuando, según ha informado la Policía Local en sus redes sociales, los agentes intervinieran en una discusión entre el presunto autor, un hombre alemán, que se encontraba muy alterado, y unos vecinos.

Cerca del lugar, los agentes escucharon los gritos de auxilio de una mujer desde el interior de una casa. Cinco agentes fueron movilizados para intervenir de manera inmediata y se procedió a la detención del hombre.