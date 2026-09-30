Detenido por ser el destinatario de un paquete con cinco kilos de marihuana en Calvià

Detenido por ser el destinatario de un paquete con cinco kilos de marihuana en Calvià.
Detenido por ser el destinatario de un paquete con cinco kilos de marihuana en Calvià. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 16:30
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PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Calvià a un hombre de 39 años por ser el supuesto destinatario de un paquete que llegó a un establecimiento con cinco bolsas de marihuana.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, la investigación comenzó a mediados del pasado mes de julio, después de que un establecimiento alertara de que había recibido un paquete con cinco bolsas de marihuana envasadas al vacío y perfectamente precintadas, cada una con un peso aproximado de un kilogramo.

La empresa informó a la Guardia Civil de estos hechos y los agentes intervinieron la sustancia e iniciaron una investigación para esclarecer el origen y destinatario del paquete.

Los guardias civiles identificaron al destinatario real de la mercancía y organizaron diferentes dispositivos para dar con él. La investigación se mantuvo activa durante semanas, hasta que en la mañana de este martes, el individuo fue localizado y detenido y más tarde puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

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