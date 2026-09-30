Detenido por ser el destinatario de un paquete con cinco kilos de marihuana en Calvià. - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Calvià a un hombre de 39 años por ser el supuesto destinatario de un paquete que llegó a un establecimiento con cinco bolsas de marihuana.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, la investigación comenzó a mediados del pasado mes de julio, después de que un establecimiento alertara de que había recibido un paquete con cinco bolsas de marihuana envasadas al vacío y perfectamente precintadas, cada una con un peso aproximado de un kilogramo.

La empresa informó a la Guardia Civil de estos hechos y los agentes intervinieron la sustancia e iniciaron una investigación para esclarecer el origen y destinatario del paquete.

Los guardias civiles identificaron al destinatario real de la mercancía y organizaron diferentes dispositivos para dar con él. La investigación se mantuvo activa durante semanas, hasta que en la mañana de este martes, el individuo fue localizado y detenido y más tarde puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.