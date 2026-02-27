Detenido en Son Banya por robar una televisión del almacén de una tienda para venderla

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por entrar ilegalmente en el muelle de carga de un establecimiento en Palma y robar una televisión que aún se encontraba en su caja para después venderla.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el sospechoso fue localizado en su vehículo horas después de la denuncia en Son Banya, ya sin la televisión. Al ser preguntado por los agentes, admitió haberla vendido, aunque se negó a explicar a quién, ni en qué zona.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando el responsable de un negocio de la zona de Cas Capiscol denunció haber visto a un hombre saltar un muro de dos metros y medio para acceder al muelle de carga del almacén y, momentos después, volver a saltar portando una televisión.

A continuación, el sospechoso huyó en su vehículo con el objeto robado y la Policía inició varias batidas para tratar de localizar al presunto autor, sin éxito.

Horas más tarde, otra patrulla localizó el coche y retuvo al presunto ladrón, que sí admitió haber vendido la televisión en Son Gotleu, aunque no facilitó más detalles.