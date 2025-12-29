Detenido por sustraer una motocicleta, circular sin casco y darse a la fuga en Palma

Moto robada - POLICÍA NACIONAL
PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen argelino, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y hurto de vehículo por presuntamente haber sustraído una motocicleta, circulado sin casco y haberse dado a la fuga.
Según han informado en un comunicado, en la madrugada del pasado jueves, mientras agentes de Atención al Ciudadano realizaban labores de prevención de la delincuencia por el centro de Palma, observaron a un varón que conducía una moto sin casco y a gran velocidad, que emprendió la huida al percatarse de la presencia policial.
Durante ésta, no hizo caso a las señales de tráfico ni a las indicaciones de los agentes, poniendo en peligro su integridad y la del resto de peatones y conductores con los que se cruzó. Los policías iniciaron una persecución que provocó que el presunto autor se metiera en un aparcamiento público, abandonara el vehículo y huyera corriendo.
Una patrulla de paisano interceptó al joven y le detuvo. Confirmaron que la motocicleta había sido sustraída horas antes, por lo que fue devuelta a su dueño.