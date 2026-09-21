Detenido un tercer joven por el apuñalamiento mortal de Son Gotleu

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PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un tercer joven por el apuñalamiento mortal que tuvo lugar en Son Gotleu el pasado pasado 13 de septiembre.

Según ha informado este lunes la Policía, el Grupo de Homicidios, tras asumir la investigación, ha identificado a un tercer joven relacionado con el apuñalamiento mortal que provocó la muerte de un varón de 19 años.

Según la Policía, este tercer joven, junto al segundo detenido, habría retenido a la víctima para que el principal autor le apuñalara.

Por ello, los agentes pusieron una orden de busca y captura sobre este hombre y este domingo al mediodía una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano detuvo al varón, como presunto autor de los hechos, al localizarlo en el barrio de Son Gotleu.

En total, se han detenido a tres personas en relación a estos hechos.