Detenido el trabajador de una empresa de máquinas expendedoras por robar 31.000 euros de la recaudación

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una empresa de máquinas expendedoras por supuestamente quedarse con más de 31.000 euros de la recaudación en Palma.

Fue a finales de enero cuando los agentes de la Policía Judicial de la comisaría del distrito de la Playa de Palma abrieron una investigación a raíz de la denuncia de la compañía.

En la denuncia se informaba que habían efectuado una auditoría interna con el fin de detectar un descuadre de 31.000 euros en la recaudación de las máquinas expendedoras.

Tras tomarle declaración al gerente de la empresa, los agentes sospecharon de un trabajador que poseía las llaves de las máquinas. Además, averiguaron que pese a tener una ruta fijada, se desviaba de la misma y acudía a diferentes negocios que tenían instaladas las máquinas fuera de su horario laboral.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso empleaba un vehículo rotulado y el uniforme de trabajo para no levantar sospechas y que ocultaba su rostro con un casco para evitar ser grabado por las cámaras de seguridad.

El trabajador, de acuerdo con las pesquisas, manipuló las máquinas el pasado mes de agosto y continuó apoderándose de las recaudaciones hasta enero. Fue detenido como supuesto autor de un delito de estafa y otro de robo con fuerza.

Además, le constaba una orden de ingreso en prisión dictada por un juzgado de Palma por un delito de estafa, en unos hechos similares a los citados, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La autoridad judicial, en virtud de esta requisitoria, ha ordenado su ingreso en la cárcel de forma provisional.