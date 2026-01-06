Detenido por tratar de vender unas joyas de las que se había apoderado trabajando en la reforma de una casa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo en una carretera. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, magrebí de 24 años, por tratar de vender unas joyas de las que supuestamente se había apoderado mientras trabajaba como albañil en la reforma de una casa en Cala Figuera (Santanyí, Mallorca).

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, agentes de aquella localidad tuvieron conocimiento de una venta sospechosa de dos pulseras de oro en un establecimiento dedicado a la compraventa de este material e iniciaron una investigación para averiguar la procedencia de las joyas.

Las pesquisas permitieron a los agentes localizar a la propietaria, que desconocía que se las habían robado, ya que las tenía guardadas en un trastero de otra vivienda. Además, comunicó que la vivienda estaba en obras y que los albañiles tenían llaves.

Tras varias indagaciones se identificó y localizó al presunto autor del robo, un trabajador de la empresa que estaba realizando la reforma en la vivienda.