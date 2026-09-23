Detenido un turista en Menorca por pagar con un billete de 100 euros falsificado

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MENORCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años que, presuntamente, pagó en una tienda de Es Castell con un billete falso de 100 euros.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Maó recibió un aviso de la central para personarse en un establecimiento en el que un cliente había abonado un pago con un billete falso.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que, al llegar los agentes al local, el encargado explicó que el supuesto autor, presente en el establecimiento, había abonado un billete falso de 100 euros.

Los agentes procedieron a realizar las gestiones oportunas para comprobar la veracidad de los hechos, así como la identificación del supuesto autor, un hombre italiano que se encontraba de vacaciones en la isla y que finalmente fue detenido por un supuesto delito de falsificación de moneda.