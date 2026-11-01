Detenido el usuario de un patinete por una orden judicial pendiente tras chocar con un coche en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre al que le constaba una orden de búsqueda, detención y personación judicial vigente, tras embestir con su patinete eléctrico a un coche.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 16.00 horas en la calle Torcuato Luca de Tena, a la altura del número 43, cuando ocurrió un accidente de tráfico.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, la Base del 092 recibió la llamada del conductor de un turismo alertando de una colisión contra su vehículo.

Las primeras investigaciones determinaron que el investigado, de nacionalidad colombiana y 27 años, circulaba a bordo de un patinete eléctrico por el carril bici de la calle Aragón y, al incorporarse a la calle de Torcuato Luca de Tena, abandonó la vía ciclista para continuar por la calzada.

En ese instante, el coche que le precedía frenó la marcha para acceder a un aparcamiento, momento en el que el patinete no pudo detenerse a tiempo y chocó por alcance contra la parte trasera del coche, causándole diversos daños materiales.

Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió al lugar de los hechos y, durante la entrevista, el conductor del patinete admitió que no disponía del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Asimismo, el hombre manifestó que no llevaba ningún documento de identidad encima, facilitando su filiación de viva voz a los policías.

Al verificar los datos a través de la Base del 092, el sistema policial reveló que sobre el hombre pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia número 8 de Palma.

Ante este requerimiento, los agentes procedieron a su detención. Tras pasar por un centro médico para una revisión preventiva rutinaria, la Sala de Atestados tramitó las diligencias correspondientes, las cuales fueron traspasadas junto con el arrestado a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.