Detenidos por agredir sexualmente a dos turistas que rechazaron 800 euros para mantener relaciones en un bar de Palma

Dos agentes de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente agredir sexualmente a dos jóvenes turistas turistas, que previamente habían rechazado 800 euros a cambio de mantener relaciones, en el interior de un bar de Palma.

Fue sobre las 04.00 horas del pasado martes, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, cuando el 091 recibió un aviso solicitando presencia policial en el Paseo Marítimo.

Según los denunciantes, dos hombres se les acercaron y les ofrecieron 800 euros a cambio de mantener relaciones sexuales con ellos en un hotel cercano.

Ante su reiterada negativa, les sometieron a tocamientos de carácter sexual en los glúteos y en sus partes íntimas. Una de las víctimas fue al baño, donde siguió siendo sometida a tocamientos; la otra fue agarrada del cuello por uno de los sospechosos, quien la forzó a agacharse dirigiendo su cabeza hacia sus partes.

Cuando los dos pudieron zafarse de sus supuestos agresores, se reunieron y pidieron auxilio. Otra clienta, además, les había comentado que a ella le habían proferido comentarios de carácter sexual.

Con toda esta información, los agentes localizaron a los dos sospechosos, quienes habían tratado de abandonar el local de forma apresurada. Ambos fueron arrestados como supuestos autores de sendos delitos de agresión sexual.