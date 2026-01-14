Detenidos cuatro hombres que robaban en coches de alquiler en el aparcamiento de Sa Calobra - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por supuestamente robar en coches de alquiler en el aparcamiento de Sa Calobra, en el municipio de Escorca.

Desde el pasado mes de noviembre la Guardia Civil había detectado un incremento notable de las denuncias en esta zona, de modo que se inició una investigación junto con la Policía Local de Escorca.

Según ha informado la Beneméritca este miércoles, los supuestos autores acudían a los aparcamientos cercanos en busca de coches de alquiler. Uno de ellos forzaba los vehículos, otros dos vigilaban y el cuarto conducía el coche con el que huían.

El pasado martes se detuvo a tres de los cuatro presuntos autores y este miércoles se ha detenido al último. Se trata de tres hombres españoles de entre 25, 28 y 55 años y otro de nacionalidad búlgara de 24 años.