Detenidos cuatro menores por robar un coche, estrellarlo e incendiarlo en Esporles

Coche incendiado - GUARDIA CIVIL

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores de edad por supuestamente robar un coche en Palma que después estrellaron y acabó incendiado en Esporles.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso por un vehículo que se estaba incendiando en las inmediaciones de la urbanización de Ses Rotjetes de Canet.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el coche estaba accidentado, aparentemente por un exceso de velocidad, y se estaba incendiando. Las personas que viajaban en el vehículo habían abandonado el lugar.

El coche había sido robado unas horas antes en Palma, por lo que los agentes identificaron a cuatro menores, de entre 15 y 17 años, como los presuntos autores de un delito de robo y uso de vehículo, además de un delito de daños, que superan los 27.00 euros. Los jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.