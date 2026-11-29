Vehículo y agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones por agredir a otro hombre con una navaja en Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada de pasado viernes cerca de la puerta de Sant Antoni cuando, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, una patrulla fue alertada de que se había producido una agresión con arma blanca.

Al llegar, los agentes localizaron a la víctima, que tenía una herida en el antebrazo derecho. El hombre explicó que, tras discutir con otros dos hombres, estos habrían comenzado a agredirle con puñetazos y empujones.

En un momento dado, según la víctima, uno de los agresores arremetió contra él mientras el otro exhibía un arma blanca. Esto le provocó una herida en el antebrazo cuando trataba de protegerse.

Ante las lesiones que presentaba, los agentes solicitaron asistencia sanitaria y la víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde precisó de diversos puntos de sutura.

Tras recabar información sobre lo sucedido y conocer las características físicas de los presuntos autores gracias a la víctima y diversos testigos, los policías nacionales realizaron varias batidas por la zona.

Finalmente, localizaron en las inmediaciones de la plaza Mayor a dos hombres, de origen español y sueco, que coincidían con la descripción facilitada. Ante eso, les dieron el alto y les identificaron y, en el cacheo superficial localizaron e intervinieron dos navajas, una de ellas con restos de sangre.