Detenidos dos hombres por forzar la ventana de una vivienda para ocuparla en Son Gotleu - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de origen argentino y español, por presuntamente forzar con una pata de cabra la ventana de una vivienda para ocuparla en Son Gotleu.

Según la información de la Policía Nacional, la madrugada del pasado lunes varios vecinos alertaron de la presencia de dos hombres que estaban forzando la ventana de una vivienda.

Los vecinos aportaron la descripción de los dos hombres a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que, minutos después, vieron a uno de ellos fuera del inmueble. Una ventana estaba aparentemente forzada y permitía acceder fácilmente a la vivienda.

En ese momento, apareció un hombre del interior y entregó la pata de cabra con la que presuntamente había forzado la ventana. Al identificarlos, la Policía constató que a uno de ellos le contaba una reclamación judicial por parte de un juzgado de Ibiza.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación.