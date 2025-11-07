Detenidos dos hombres en Ibiza por su vinculación con la lancha que transportaba más de 500 kilos de cocaína - GUARDIA CIVIL

IBIZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ibiza, con la colaboración de la Policía Local de Santa Eulària, ha detenido a dos varones, de nacionalidad española de 38 y 30 años, por un delito de tráfico de drogas.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que, a raíz de unas informaciones recibidas, tuvo conocimiento de la posible relación de una persona con la embarcación varada el pasado 11 de octubre en Porroig con 523 kilogramos de cocaína en su interior.

A raíz de ello, los agentes encargados de la investigación pusieron en requisitoria a dicha persona, gracias a lo cual la Policía Local, el 28 de octubre, comprobó en un control rutinario que se trataba del hombre buscado, por lo que procedieron a su detención.

El pasado 5 de noviembre, el segundo de los autores se presentó voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil en Ibiza asistido por su letrado, por lo que los agentes procedieron a su detención por ser el supuesto patrón de la embarcación.

Con estas detenciones, la actuación policial se da por concluida, destacando la colaboración ciudadana y la cooperación entre Policía Local y Guardia Civil que ha permitido esclarecer los hechos.