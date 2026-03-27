Detenidos dos hombres por intentar robar y atropellar a un guardia civil en Palmanova

Agentes de la Guardia Civil frete al cuartel. - GUARDIA CIVIL

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por intentar robar y atropellar a un agente del Instituto Armado que se encontraba fuera de servicio en la localidad de Palmanova.

Según han informado en una nota de prensa, el pasado miércoles, dos hombres de 18 y 25 años intentaron robar al agente a la salida de un centro comercial y, cuando éste se identificó, huyeron hacia un coche para intentar atropellarlo posteriormente.

Los jóvenes fueron detenidos al día siguiente por tentativa de homicidio y hurto y pasarán este viernes a disposición judicial en los juzgados de Palma.

Según señala la Guardia Civil, los detenidos se hacían pasar por voluntarios que recogían firmas y interceptaron al agente a la salida del centro comercial para intentar robarle sus pertenencias. En ese momento, el agente se identificó, lo que provocó que los asaltantes huyeran hacia la carretera hasta un coche, conducido por un tercero, que realizó una maniobra para intentar atropellarlo. El agente tuvo que lanzarse a un lado para no ser arrollado y sufrió heridas leves tras golpearse contra el suelo.

Acto seguido, agentes del área de Investigación de la Guardia Civil de Calvià iniciaron una investigación para localizar a los autores, a quienes localizaron en un hotel de Llucmajor en el que se alojaban.