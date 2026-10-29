Detenidos dos hombres en Maó por llevar cocaína, éxtasis, tusi, metanfetamina, marihuana y LSD - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Maó por, presuntamente, llevar diversas cantidades de cocaína, éxtasis, tusi, metanfetamina, marihuana y LSD.

El cuerpo ha explicado este jueves en un comunicado que, durante un control de vehículos, los agentes observaron a un copiloto que arrojaba un objeto por la ventanilla, por lo que procedieron a dar el alto al turismo e identificar a sus tres ocupantes.

Tras el registro del vehículo y de sus ocupantes, los agentes intervinieron alrededor de 25 gramos de cocaína, aproximadamente 2,5 gramos de éxtasis (MDMA), casi medio gramo de tusi, medio gramo de metanfetamina, alrededor de 0,40 gramos de marihuana y dos dosis de LSD.

También intervinieron más de 100 euros en efectivo, así como una bascula de precisión y bolsas de plástico transparente presuntamente destinadas para la distribución de las sustancias.

Los dos implicados fueron detenidos y trasladados a la comisaria de Maó como presuntos autores de un delito contra la salud pública.