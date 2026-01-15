Detenidos dos hombres por al menos cinco robos en coches aparcados en miradores y playas de Pollença

Detenidos dos hombres por al menos cinco robos en coches en miradores y playas de Pollença - GUARDIA CIVIL

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por presuntamente robar al menos en cinco ocasiones en el interior de coches aparcados en miradores y playas de Pollença.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó tras recibir varias denuncias por robos de objetos en el interior de vehículos en las mismas zonas de este municipio mallorquín.

Los ladrones aprovechaban que los ocupantes de los coches no estaban para forzar las puertas y robar objetos del interior, entre ellos cámaras, teléfonos, bolsos, carteras y dinero.

Un guardia civil fuera de servicio vio este miércoles a los dos presuntos autores en el mirador de es Colomer y, tras solicitar apoyo de una patrulla, fueron detenidos.

Los dos hombres de 28 y 30 años acababan de robar 430 euros y 50 pesos argentinos del interior de un coche y tienen antecedentes por hechos similares.