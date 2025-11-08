Detenidos dos hombres por un robo con violencia en un supermercado del Arenal de Llucmajor - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Principal de Llucmajor ha detenido a dos hombres, de 39 y 21 años de edad y de origen africano, como presuntos autores de un delito de robo con violencia en un supermercado de la localidad del Arenal de Llucmajor.

En nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles, cuando las patrullas de seguridad ciudadana del Instituto Armado recibieron aviso de que dos personas habían sustraído una serie de objetos de un supermercado del Arenal de Llucmajor, y agredido a una de las trabajadoras de éste.

A la llegada de la benemérita, un vecino de la localidad facilitó a las agentes una descripción de los presuntos autores, por lo que las patrullas comenzaron a realizar batidas por la zona para tratar de localizar a los autores del robo.

Tras realizar varias batidas por la zona, una de las patrullas de la Guardia Civil observó a dos varones que encajaban con la descripción aportada. Al darles el alto para su identificación, éstos intentaron emprender la huida, deshaciéndose de lo sustraído lanzándolo a la vía pública.

Una vez interceptados, los agentes comprobaron que a ambos varones les constaban antecedentes por delitos similares, además de una requisitoria de detención y presentación ante la autoridad judicial, por lo que se detuvo a los dos varones, de 39 y 21 años de edad y de origen africano, que fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Llucmajor y posteriormente puestos a disposición judicial.