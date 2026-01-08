Detenidos dos jóvenes por amenazar a otros dos con un cuchillo al reclamarles dinero en Palma

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por presuntamente amenazar con un cuchillo a otros dos hombres a los que reclamaron dinero en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en una discoteca de Playa de Palma cuando se produjo una pelea entre dos jóvenes y la víctima. Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, a los dos presuntos agresores se les cayeron una cadena de oro y dos teléfonos móvil al huir del lugar.

Como se conocían algunos de los grupos que se pelearon, un joven se puso en contacto con la víctimas para recuperar los móviles y la cadena y quedaron el pasado viernes por la tarde en la plaza de España.

Al llegar, la víctima y un amigo les devolvieron los objetos, momento en que uno de los presuntos autores les dijo que le habían cambiado la joya y les reclamó 8.000 euros. Además, les afirmó que si no pagaban habría consecuencias.

La víctima y el amigo se negaron, ante lo que los otros dos jóvenes les propinaron un puñetazo y uno de ellos sacó un cuchillo. Las víctimas pudieron huir y alertaron a la Policía, que interceptó a los presuntos autores, dos jóvenes de origen español y colombiano.

Ambos reconocieron los hechos y, por ello, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de amenazas graves.