Detenidos dos jóvenes por robar el móvil y una televisión a una pareja que querían comprarles droga en Palma

Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes por, supuestamente, usar una tijeras para robar el móvil y una televisión en el domicilio de una pareja que había contactado con ellos para comprarles droga en la ciudad de Palma.

El incidente ocurrió el pasado jueves de madrugada en una calle perpendicular a la calle Aragón, cuando una joven llamó a un conocido para que le vendiese unas sustancias y, al cabo de un rato, se presentó en el portal el conocido acompañado de otro joven.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que la mujer bajó al portal y en ese momento el conocido sacó unas tijeras para exigir a la víctima que le diera todo lo que llevase. El amigo de la víctima, que se encontraba en el domicilio, bajó en auxilio de esta y les pidió que no le hicieran daño, para después entregar a los dos jóvenes una televisión y su teléfono móvil.

Los dos jóvenes abandonaron el lugar a bordo de sendos patinetes, aunque amenazaron a las víctimas al decirles que no llamaran a la policía o volverían a por ellos.

Sin embargo, las víctimas llamaron al 091 y varias patrullas se personaron en el domicilio para recabar información sobre lo sucedido. Con la descripción de los dos jóvenes, los agentes efectuaron una batida por la zona.

Como resultado, los agentes localizaron a los dos jóvenes en el barrio de Son Gotleu junto con los dos patinetes y el televisor. Uno de los jóvenes arrojó al suelo el teléfono móvil que fue recuperado por los policías, por lo que tanto el televisor como el teléfono móvil se devolvieron a las víctimas.

Los policías un cachearon a los jóvenes y a uno de ellos le intervinieron unas tijeras. Finalmente los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.