Detenidos dos menores por robar en tres domicilios de Manacor forzando puertas y ventanas

Efectos intervenidos tras las detenciones de Manacor de los que se desconoce su propietario- POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes menores de edad como presuntos autores de tres robos con fuerza en domicilios de Manacor que fueron cometidos forzando puertas y ventanas en un intervalo de tiempo de tres días.

Según han informado en un comunicado, entre los pasados jueves y domingo fueron denunciados tres robos con fuerza aprovechando la ausencia de los moradores en el interior. Los hechos se habrían cometido de día, ya que todos los perjudicados informaron que se habían percatado de los robos al volver a sus viviendas sobre las 20.00 horas.

Los ladrones habrían elegido viviendas con características similares ya que eran plantas bajas y unifamiliares y accedían a ellas tras forzar con algún objeto metálico las puertas o ventanas y, una vez dentro, se apoderaban de cualquier objeto de valor que encontrasen.

En uno de los casos, la moradora de la vivienda informó que el día del robo había observado a dos jóvenes merodeando por la zona en actitud sospechosa, mirando hacia las viviendas y a los coches estacionados.

La Policía estableció dispositivos de vigilancia en varias zonas de la localidad y lograron identificar a los presuntos autores, dos menores de edad. Éstos fueron localizados en el domicilio de uno de ellos, por lo que fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Durante la detención, los agentes intervinieron gran parte de los efectos y joyas sustraídas, que entregaron a sus propietarios. La investigación sigue abierta ya que se han localizado otros efectos de los que se están realizando gestiones para comprobar su procedencia y determinar si han podido ser sustraídos.