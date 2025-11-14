Detenidos dos narcotráficantes tras huir de un control en Petra

Droga y dinero en efectivo intervenidos a los arrestados. - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, sospechosos de coordinar un punto de venta de estupefacientes en Petra, después de que uno de ellos se dieran a la fuga en un control de seguridad ciudadana.

Fue a principios de este mes de noviembre cuando los agentes, tras detectar el citado punto de venta de drogas, iniciaron una investigación para tratar de desmantelarlo.

El pasado miércoles se precipitó la operación después de que los sospechosos huyeran de un control de seguridad ciudadana establecido en las inmediaciones de la citada localidad.

Los agentes iniciaron una persecución a gran velocidad que acabó cuando el vehículo en el que viajaban los supuestos narcotraficantes sufrió un accidente, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Primero verificaron el estado físico del conductor y después inspeccionaron el vehículo, en cuyo interior hallaron numerosas cantidades de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y dinero en efectivo.

El Equipo de Policía Judicial de Manacor se hizo cargo de las pesquisas y no tardó en dar con el segundo sospechoso, considerado el máximo responsable del punto de venta de drogas finalmente desmantelado.

Como resultado de la operación se han confiscado 350 gramos de cocaína, 5.000 euros en billetes fraccionados, dispositivos móviles y utensilios empleados para el corte y preparación de las dosis.

Los arrestado son dos hombres de origen magrebí y de 35 y 23 años, respectivamente, como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Los investigadores no descartan que, fruto del análisis de las pruebas obtenidas, puedan llevar a cabo más detenciones.