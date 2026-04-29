Detenidos un hombre y una mujer por amenazar a otro con unos pinchos metálicos para robarle en Palma

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por robar y amenazar con dos pinchos metálicos a otro hombre en las inmediaciones de la calle Manacor, en Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes cuando una mujer se acercó a un hombre al que le pidió droga. Este último hizo caso omiso, no le entregó nada y entró en un bar, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Después, mientras el hombre continuaba dentro del local, varios testigos le avisaron de que una mujer había entrado y le había robado la mochila.

La víctima salió localizó a la presunta autora, que había escondido la mochila debajo de un coche. La asaltante trató de volver a coger los objetos que había robado y amenazó con dos pinchos metálicos al afectado.

En ese momento, otro hombre corrió hacia ellos y con un palo afilado por la punta amenazó a la víctima para que no tratase de recuperar su mochila.

La víctima explicó los hechos a los agentes, que localizaron por la zona a los presuntos autores, de origen español, y los detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.