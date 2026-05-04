Detenidos un hombre y una mujer por diferentes robos a turistas en Valldemossa - GUARDIA CIVIL

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer por supuestamente robar carteras a diferentes personas en Valldemossa y sacar dinero con una tarjeta de crédito sustraída.

Según ha informado el Instituto Armado, se inició una investigación tras recibir una serie de denuncias de robos durante la segunda quincena de abril en el citado municipio mallorquín.

Los agentes localizaron a dos personas como presuntas autoras, una mujer, acusada de robar una cartera con 700 euros en efectivo, y un hombre, por supuestamente robar otra cartera con 400 euros y una tarjeta de crédito.

Además, este último sospechoso habría retirado 700 euros de un cajero automático con la tarjeta robada, por lo que también se le imputa un delito de estafa.

La Guardia Civil interceptó al hombre cuando regresaba a Valldemossa con la supuesta intención de cometer nuevos robos contra turistas. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instancia de Palma, se le impuso una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros del pueblo.

La mujer fue localizada y detenida gracias a la colaboración de la Policía Local de Son Servera. Los agentes la identificaron en el mercado municipal cuando supuestamente se disponía a actuar nuevamente.

La investigación sigue en curso, por lo que la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones o la atribución de otros hechos similares a los detenidos.