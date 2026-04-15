Detenidos un hombre y una mujer por hurtos y estafas bancarias a turistas en Calvià

Agentes de la Guardia Civil en una playa de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en un hotel del Arenal de Palma a un hombre y a una mujer como presuntos autores de ocho delitos de hurto y estafas bancarias.

Según ha informado este miércoles el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron en distintas localidades del término municipal de Calvià, entre ellas Magaluf, Santa Ponça y Peguera.

Las investigaciones se iniciaron el pasado marzo, cuando los agentes del Puesto Principal de Calvià detectaron un aumento de denuncias por hurtos en establecimientos y en la vía pública. Las víctimas, en su mayoría turistas, sufrían el robo de bolsos o carteras mientras realizaban compras o en momentos de descuido.

Posteriormente, los agentes comprobaron que en numerosos casos las tarjetas sustraídas eran utilizadas para realizar cargos fraudulentos, algunos de ellos superiores a 1.500 euros.

Tras diversas gestiones y labores de vigilancia, los investigadores localizaron a los sospechosos y procedieron a su detención, tras confirmar que ambos contaban con numerosos antecedentes por hechos similares.

Los arrestados, un hombre de 56 años y una mujer de 41 años, ambos del este de Europa, fueron trasladados a dependencias policiales y, el martes, puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.