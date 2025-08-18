Detenidos por robar ropa a unos turistas en Ibiza y que fueron descubiertos al lucir esas prendas

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Ibiza. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

IBIZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep (Ibiza) ha detenido a dos personas a quienes unos turistas descubrieron al ver que lucían prendas que les habían robado días antes.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, los dos hombres estaban vendiendo óxido nitroso en la zona de Playa d'en Bossa, cuando las personas a quienes intentaban vender esta sustancia se dieron cuenta de que llevaban puestos artículos de su propiedad que les habían sustraído previamente.

Dos días antes, los turistas habían sufrido un robo en el interior de su vehículo. Al ver las prendas de ropa que lucían los delincuentes, pudieron reconocer a los ladrones al instante.

Los turistas retuvieron a los ladrones hasta la llegada de los agentes que se hicieron cargo de la situación y devolvieron los bienes a sus legítimos dueños, siendo detenidos y acusados de un delito contra la salud pública y otro por supuesto de robo con fuerza.