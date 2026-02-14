Detenidos por secuestrar, agredir y robar a un hombre que les reclamaba una deuda

Uno de los detenidos, custodiado por agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por supuestamente llevar contra su voluntad a un hombre que les reclamaba dinero a Son Banya, agredirle y robarle.

Los hechos ocurrieron, según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el pasado miércoles, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional vieron a un hombre en las inmediaciones de la comisaría del Distrito Oeste apoyando su cabeza contra la pared y con la ropa ensangrentada.

El hombre les explicó que había sido secuestrado durante la noche y que le habían robado. La víctima contó que fue a reclamar a un hombre y una mujer, que conocía desde hacía tiempo, dinero que le debían.

Estos, sin embargo, lo llevaron al poblado de Son Banya con la excusa de que iban a sacar dinero de un cajero de un centro comercial. Al ver que llegaban al poblado, el agredido trató de huir, pero el hombre le puso un serrucho en el cuello, momento en que se inició una pelea. Algunos testigos intervinieron para que cesara la agresión.

Entonces, los dos presuntos autores huyeron del lugar y dejaron al hombre en el poblado después de robarle.

La víctima pudo llegar a un centro hospitalario y ser atendido. Necesitó grapas en la cabeza y la espalda por las heridas. Después, se dirigió a la comisaría para denunciar la agresión.

Fue en ese instante, al conocer los hechos, cuando patrullas del Grupo Operativo de Respuesta se dirigieron al domicilio del presunto culpable. Los agentes encontraron a los dos sospechosos y los arrestaron.