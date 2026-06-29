Detenidos los tres acusados de asaltar a un anciano en su casa en el barrio de la Soledat

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PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes por supuestamente participar en robos a personas mayores, a las que arrebataron con violencia cadenas de oro. Tres de los detenidos asaltaron supuestamente a un anciano en su casa en la Soledad, en Palma

Dos de los presuntos autores de 13 robos han sido detenidos en Barcelona, mientras que un menor de edad ha sido detenido en Palma, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Uno de los robos se cometió en una casa habitada en la Soledat donde atacaron al morador para sustraerle la cadena que portaba al cuello. Los otros 12 robos se cometieron en la vía pública y en portales de edificios a personas de edad avanzada.

La Jefatura ha informado que el pasado sábado, sobre las 04.45 horas, tres jóvenes accedieron al interior de un domicilio donde se encontraba un octogenario durmiendo.

El hombre fue supuestamente atacado por los asaltantes que le arrebataron la cadena de oro que portaba al cuello. La víctima sufrió lesiones y tuvo que ser asistida.

La Brigada Provincial de Policía Judicial llevó a cabo las primeras gestiones, haciéndose cargo de la investigación el Grupo de Atracos de la Policía Nacional.

Los agentes actuaron con celeridad ante el riesgo de fuga de los implicados y lograron identificarlos. Así, los tres jóvenes habían abandonado la isla, en concreto, dos de ellos con un vuelo a Barcelona.

Así, se activó de forma urgente al Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat de Llobregat y los agentes detuvieron el pasado domingo a los presuntos autores, que llevaban encima 3.500 euros en efectivo.

El tercer implicado, un joven menor de edad, ya había abandonado la isla previamente en ferry a Barcelona, y este lunes ha sido detenido.

Los agentes del Grupo de Atracos averiguaron que los investigados habían utilizado a otra persona para vender la cadena, el cual accedió a cambio de un importe económico. Este ha sido detenido en Palma como presunto autor de un delito de receptación.

En total, se han detenido a cinco personas: a los tres jóvenes que supuestamente asaltaron a la víctima en su vivienda, a otro que presuntamente facilitó información para acometer dicho ilícito penal y a un último que trató de comerciar con la cadena de oro sustraída.

El Grupo de Investigación Oeste le imputa al menor de edad otros 12 delitos de robo con violencia, al igual que a otros detenidos, y el Grupo de Investigación Centro le imputa uno más, producido a finales de abril.

ROBOS EN LA CALLE

De forma paralela, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste de estaba llevando a cabo una investigación por robos con violencia a personas mayores, a las que acometían mediante tirón para arrebatarles las cadenas de oro que portaban en el cuello.

Los robos se cometían a plena luz del día en los barrios palmesanos de Son Cotoner, el Fortí y Camp de Serralta. Previamente, los ladrones seleccionaban a sus víctimas, la mayoría de ellas octogenarias y nonagenarias.

Posteriormente, seleccionaban el lugar, intentando que no hubiese nadie o que fuera en el propio portal del edificio donde residen las víctimas. Según la Policía, actuaban con violencia y provocaban lesiones a las víctimas al arrebatarles las cadenas.

En concreto, algunas de las víctimas sufrieron lesiones graves, como la fractura de una muñeca a una mujer, teniendo que recibir asistencia médica.

Los investigadores del Grupo de Policía Judicial lograron identificar a los presuntos autores, resultando ser los mismos que estaba investigando el Grupo de Atracos.