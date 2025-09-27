Detenidos tres hombres por agredirse entre ellos con objetos contundentes y amenazarse en Manacor

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, de origen marroquí, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, lesiones y amenazas, por agredirse entre ellos con objetos contundentes y amenazarse, en Manacor (Mallorca).

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los servicios de emergencias recibieron una llamada, el pasado miércoles, en la que se explicó que se estaba produciendo una pelea entre varones, pudiendo haber objetos peligrosos o algún tipo de arma.

Al no encontrar a nadie por la zona, los agentes dieron batidas y, a escasos metros, fueron requeridos por uno de los hombres. Este vivía en un albergue y explicó que hace unos días fue robado por los otros varones, que también residían en el centro, que protagonizaron la riña. Por ello, esa tarde, el hombre les recriminó los hechos al verlos por la calle.

Según la versión del requirente, los dos presuntos ladrones empezaron a agredirle mediante puñetazos. Y, si bien, inicialmente se pudo zafar, la pelea siguió, ya que cogió un palo para defenderse y los otros dos varones se armaron con un cuchillo y una cadena. Fue allí cuando al parecer empezó la riña tumultuaria.

Tras escuchar su testimonio, los policías fueron al parque con la presunta víctima para tratar de encontrar alguno de los objetos contundentes y para llevarla al médico más tarde. Sin embargo, al llegar al lugar, aparecieron varios vecinos mostrando vídeos de lo ocurrido. En estos, se mostraba como la persona que, presuntamente, había sido robada se dirigía a los dos varones con una cadena, de manera intimidante y profiriendo amenazas, para agredirles tras haber intercambiado puñetazos y patadas con los otros dos hombres.

Asimismo, como se ve en el vídeo, justo después, los dos varones cogieron una cadena y una vara de madera respectivamente para tratar de golpear a su oponente. Entonces, fue cuando los tres empezaron la riña.

De la misma manera, al regresar al albergue, otros testigos explicaron que el primer varón había sido el que había iniciado la disputa. Por ello, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de riña tumultuaria, lesiones y amenazas.

Respecto a los otros dos hombres, éstos no estaban en el centro, ya que habían dicho a trabajadoras del mismo que habían tenido problemas en la calle y que, ante ello, no iban a pasar la noche en el mismo.

Horas más tarde, los agentes de la Policía Nacional pudieron interceptar a los otros dos varones, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, lesiones y amenazas. Además, a estos les constaban una reclamación judicial de un juzgado de la Península.