Detenidos tres hombres 'in fraganti' mientras robaban en un supermercado de Playa de Muro

Archivo - La Guardia Civil en la operación en el supermercado de Playa de Muro. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, originarios de Europa del este y de entre 25 y 40 años, como presuntos autores de un delito de hurto tras ser sorprendidos mientras sustraían productos del interior de un supermercado en Playa de Muro.

Los hechos han tenido lugar este martes cuando agentes de Santa Margalida establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona de la playa, cubriendo también distintos hoteles debido al incremento de robos en esta zona durante el último mes.

Los agentes detectaron un vehículo con tres personas y reconocieron al conductor por sus antecedentes por hechos similares, por lo que iniciaron un seguimiento. El vehículo paró junto a un supermercado y dos de los hombres entraron al establecimiento, mientras que el tercero se quedó fuera vigilando.

Los presuntos ladrones sustraían artículos que luego metían en el vehículo. Cuando se comprobó la comisión del delito, los agentes interceptaron el coche y encontraron productos valorados aproximadamente en 150 euros que fueron devueltos a su propietario.

Los tres hombres fueron detenidos y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad judicial.