Detenidos tres hombres tras romper la ventanilla de una furgoneta en Palma

Tres detenidos tras ser sorprendidos fracturando la ventanilla delantera de una furgoneta en el barrio de Son Gotleu. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres que fueron sorprendidos rompiendo la ventanilla delantera de una furgoneta en el barrio de Son Gotleu, con la intención de sustraer objetos de su interior.

Según han informado en un comunicado, los sospechosos fueron localizados en la madrugada de este jueves por una patrulla mientras huían tras causar daños al vehículo.

Los agentes habían observado previamente al grupo rebuscando en una cesta que llevaba uno de ellos. Cerca del lugar, también localizaron otra furgoneta con la ventanilla rota.

A pocos metros, uno de los hombres fracturó la ventanilla delantera de una furgoneta y accedió al compartimento de carga, de donde comenzó a sacar varias cajas de herramientas.

Los agentes dieron el alto a los sospechosos cuando huyeron por las calles adyacentes. Se dividieron para perseguirlos y, en pocos metros, interceptaron al hombre que había accedido al vehículo, mientras que otras patrullas detuvieron a los otros dos individuos.

Durante la intervención, se incautaron linternas frontales, un pico de loro, navajas, guantes y las dos cajas de herramientas sustraídas. Además, en la bolsa que portaban los detenidos se encontraron numerosas herramientas y objetos como gafas, perfumes, un radiocassete y cuatro botellas de vino, que fueron requisados como pruebas.

Al finalizar la detención, la Policía contactó con el propietario de la furgoneta para informarle de los trámites a seguir y trasladó a los detenidos a dependencias policiales.