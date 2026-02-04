Detenidos tres jóvenes por agredir a un hombre en Palma para robarle la cartera

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes por supuestamente amenazar y agredir a un hombre en el barrio de Son Gotleu (Palma) para robarle la cartera.

Fue el pasado martes cuando la víctima paseaba sola por la calle y fue abordada por un grupo de jóvenes que le intimidaron un cuchillo y un destornillador.

Después, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, le agredieron y le robaron la cartera. Una testigo alertó al 091 y un grupo de agentes se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para atenderle.

La mujer les mostró un vídeo de la agresión y el posterior robo, tras lo que dieron una batida para tratar de localizar a los sospechosos. En las inmediaciones del lugar encontraron a dos hombres que encajaban plenamente con los que salían en las imágenes.

Los policías los retuvieron y preguntaron a la víctima, quien confirmó que eran ellos los autores del robo. Uno de ellos, además, portaba el mismo destornillador que aparecía en el vídeo.

El grupo de Policía Judicial de la comisaría del distrito Centro asumió entonces la investigación para esclarecer los hechos por completo.

Tras varias pesquisas identificaron a uno de ellos y emitieron una reclamación para dar con su paradero. El jueves pasado lo localizaron en las inmediaciones de la antigua prisión de Palma.

Los tres han sido detenidos como supuestos autores de un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.