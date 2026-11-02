Detenidos tres jóvenes por el hurto de bicicletas y patinetes eléctricos en Maó

Bicis y patinetes robados en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto continuado de vehículos de movilidad personal y bicicletas.

Los hechos se iniciaron de madrugada, durante la semana pasada, cuando unos agentes que llevaban a cabo labores de prevención de la delincuencia observaron en la vía pública a tres individuos circulando en bicicleta. Al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida en distintas direcciones.

Los policías nacionales consiguieron dar alcance a uno de ellos, quien justificó su huida argumentando que llevaba marihuana, por lo que se le impuso una sanción por este motivo.

Sin embargo, tras un dispositivo de búsqueda, las patrullas lograron interceptar a los otros dos sospechosos y se desplegó un operativo de rastreo que permitió la localización y recuperación de numerosos efectos sustraídos en distintas ubicaciones de Maó y Es Castell.

Algunos de estos lugares eran el aparcamiento de un supermercado, una nave industrial y el recinto ferial. Los agentes localizaron, entre otros objetos, un patinete eléctrico con cables manipulados y puenteados, dos cascos de protección, varios patinetes y diversas bicicletas que habían sido sustraídas en portales y vía pública.

Los tres implicados fueron trasladados a dependencias policiales, donde se tramitaron las correspondientes diligencias e información de derechos conforme a la legislación vigente.

Durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional localizaron a algunos de los propietarios de estos vehículos, siendo entregados a los mismos. El resto de objetos han quedado en depósito en la comisaría hasta la localización de sus propietarios.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a las personas que hayan detectado el robo de alguna bicicleta o patinete en los últimos tiempos, para que se dirijan a la Comisaría de Maó.

La investigación continúa abierta para identificar a la totalidad de los propietarios y devolverles los vehículos sustraídos.