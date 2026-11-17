Vehiculo policial - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 17 Nov. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre, de origen argelino, y a dos menores por supuestamente robar a una mujer que estaba en la terraza de un bar y enfrentarse a los agentes en el momento del arresto.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando cuatro hombres se acercaron a una mujer de avanzada edad que se encontraba sentada en la terraza de un céntrico bar de la capital ibicenca.

Uno de ellos, por la espalda, le pegó un fuerte tirón al bolso, le rompió la correa y la zarandeó hasta casi hacerle caer.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se presentaron en el lugar a los pocos minutos y comprobaron las cámaras del establecimiento para poder obtener imágenes y conocer lo ocurrido.

Una vez visionadas las grabaciones, la patrulla comunicó por el equipo de transmisiones la descripción de los varones. Entonces, se estableció un dispositivo para encontrarlos.

Una patrulla del GAC consiguió localizar el bolso de la víctima en la basura. Dentro había algunas de las pertenencias de la mujer.

Posteriormente, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) dieron con dos de los autores. En el momento de su identificación, llegaron a amenazar y a escupir en varias ocasiones a los policías para intentar zafarse de ellos con violencia.

Los actuantes solicitaron apoyo y al llegar los refuerzos policiales ambos varones, menores de edad, fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de atentado a agente de la autoridad.

Otra patrulla del GOR que se encontraba dando batidas por la zona con el fin de localizar al resto de los presuntos autores consiguió encontrar a otro de ellos.

El varón, al ser identificado, forcejeó con los agentes y les propinó manotazos y codazos. Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de atentado a agente de la autoridad.