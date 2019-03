Detienen a una banda de mujeres dedicada a hurtar en comercios mediante el método 'bolso Faraday'

Publicado 25/03/2019 14:44:37 CET

El importe total de los robos esclarecidos supera los 4.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda dedicada a hurtar en comercios de Palma, especialmente en perfumerías, mediante el método 'bolso Faraday'.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, las detenidas son todas palmesanas y tienen entre 28 y 51 años. Los arrestos tuvieron lugar la semana pasada.

La técnica del 'bolso Faraday' consiste en utilizar un bolso con una cobertura de papel de aluminio en el interior para evitar que los arcos de seguridad de la salida detecten los productos sustraídos.

Las primeras detenciones se produjeron el pasado martes, en colaboración con personal de seguridad privada de un centro comercial de Palma. Fue una empleada de perfumería de una conocida cadena comercial quien se percató de la entrada en el establecimiento de tres de las sospechosas. Dos de ellas ya habían hurtado, días antes, productos valorados en más de 3.000 euros.

En esta ocasión, las mujeres sustrajeron en esta ocasión ocho productos valorados en 600 euros, pero gracias a la alerta dada por la empleada fueron interceptadas por los vigilantes y posteriormente detenidas por agentes de la Policía Nacional. Investigaciones posteriores permitieron identificar a una cuarta mujer implicada en los hechos.

La Policía practicó después registros en los domicilios de las sospechosas y encontró productos procedentes de cinco comercios distintos, en su mayor parte perfumes -que las mujeres vendían de manera ilícita a particulares-, pero también bisutería, ropa y juguetes.

El importe total de los robos esclarecidos supera los 4.000 euros. No obstante, la Policía ha detectado que el grupo llevaba actuando al menos desde el pasado otoño al encontrar prendas retiradas del comercio en las pasadas rebajas.

Según han explicado, la sustracción de muchos de estos productos no fue denunciada por las tiendas porque no se percataron inmediatamente del robo, sino que notaron la falta del material al hacer inventario. Sin embargo, en ese momento los comercios no podían saber si han sido víctimas de un delito o de un simple descuadre de existencias, lo que favorece la impunidad de este tipo de robos.