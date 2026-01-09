Detienen en Binissalem a un huido de la justicia alemana acusado de estafar a usuarios de una web pornográfica

Archivo - Un agente de Policía durante un operativo antidroga en el barrio de La Soledad. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional han detenido en Binissalem (Mallorca) a un ciudadano alemán huido de la justicia de su país acusado de estafar a usuarios de una web pornográfica.

El arresto, a petición de las autoridades alemanas, se produjo este miércoles y el ahora arrestado está acusado de un delito patrimonial.

Al parecer, según ha publicado el diario Última Hora y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el hombre, junto a otras personas, ofrecía contenido de pago en un sitio pornográfico que, tras abonarse el importe, nunca llegaba a materializarse.