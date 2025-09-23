Detienen a dos trabajadores del aeropuerto de Palma por dos robos.

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores del aeropuerto de Palma por robar, el primero, la riñonera de un turista con 7.000 dólares, y por aporerarse, el segundo, de más de 4.500 euros de la recaudación de varias máquinas de vending.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el primero de los presunto autores, trabajador de una empresa de servicios de la instalación aeroportuaria, se habría apoderado de una riñonera de un turista con unos 7.000 dólares en metálico y otros efectos personales.

Posteriormente, los agentes de Policía Nacional detuvieron a otro varón como presunto autor de otro delito contra el patrimonio. Esta vez se trataba de un empleado de una empresa de máquinas de vending, que de forma fraudulenta utilizaba una llave de apertura de las máquinas para apoderarse de la recaudación.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, al segundo de los presuntos autores le fueron intervenidos 2.320 euros en el mismo momento de su detención y otros 2.240 euros tras el posterior registro practicado en su domicilio.

La Policía Nacional ha recordado a los usuarios del aeropuerto la necesidad de estar siempre atentos a las pertenencias que se portan, en especial, en zonas donde haya gran afluencia de personas o en los momentos de acceder a medios de transporte público y cuando se recogen o entregan un vehículo en el aparcamiento.

Para evitar posibles responsabilidades penales y disciplinarias en el ámbito laboral, es conveniente entregar los efectos que se hallen a los servicios municipales de Objetos Hallados o a los departamentos que cumplan esos fines en las instalaciones donde se encuentren, donde deberán expedir un documento justificativo de dicha entrega.

Así se facilita que la persona afectada pueda localizar sus efectos o, transcurridos dos años sin que ello se produzca, que la persona que los encontró pueda reclamarlos legalmente, tal y como establece el Código Civil.

ACTIVIDAD POLICIAL EN EL AEROPUERTO DE PALMA

Durante la primera quincena del mes de septiembre, la Policía Nacional ha realizado en el aeropuerto de Son Sant Joan controles fronterizos en más de 3.500 vuelos.

Por otro lado, durante el citado periodo, la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma ha detenido a 10 personas. Cuatro de ellas por falsedad documental, al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada (dos albaneses y dos chinos), otros tres por Reclamaciones Judiciales y tres por hurtos.